Ha finalmente raggiunto l’agognato traguardo della pensione e ora potrà dedicarsi a una delle sue passioni: la motocicletta.

Dal primo agosto, infatti, ha cessato la sua attività lavorativa l’operatore ecologico Gianmauro Di Santo, un volto noto a Renate e un cittadino benvoluto da tutti per la sua cortesia e disponibilità.

Ora si gode l’amata motocicletta

“Sono ufficialmente in pensione dal primo del mese dopo 43 anni e dieci mesi di lavoro” ha spiegato l’ormai ex dipendente comunale. “Ho lavorato per alcuni anni in uno stabilimento e poi sono passato in Comune a Renate dove ho passato la mia vita lavorativa. Devo dire che qui mi sono trovato sempre bene con tutti. Ora che sono un pensionato, penso che comunque continuerò a fare qualche cosa come volontario, sempre per il Municipio”.

Il 63enne ha poi rivelato: “Ad ottobre ho immatricolato la moto e approfitterò del tempo libero per fare qualche giretto”.

Per salutare alla grande Di Santo in questi giorni si terrà una festa. Un momento conviviale e di gioia durante il quale potrà salutare tutti coloro che hanno trascorso con lui questi anni di lavoro sul territorio renatese e condividere qualche simpatico aneddoto che porterà sempre nel cuore.