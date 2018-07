Lo strano “scherzo” dello specchio di Briosco. Dovrebbe garantire maggior sicurezza. Peccato rifletta le immagini al contrario.

Le immagini sottosopra

Si tratta di uno dei due specchi parabolici di via Donizetti. Installati all’altezza della filiale locale della Bcc della Valle del Lambro. Gli automobilisti, uscendo dal parcheggio della banca, per immettersi sulla carreggiata, alzano lo sguardo allo specchio per assicurarsi che nessuna auto sopraggiunga alla loro sinistra. Ma quello che si riesce a vedere serve a ben poco, perchè al posto del cielo c’è la strada e viceversa.

Colpa, forse, di un colpo preso dallo specchio che in origine adempiva al suo compito.