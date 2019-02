L’Orchestra Michele Bove fa tappa al Polaris sabato 2 marzo. Spettacolo a partire dalle 21. Ingresso 10 euro.

L’orchestra Michele Bove arriva al Polaris Studios di Carate Brianza. Lo spettacolo sabato sera nel noto locale di via della Valle. Michele Bove e la sua band porteranno allegria divertimento ad un pubblico vasto come il repertorio del gruppo, che spazia dal liscio tradizionale al melodico napoletano, italiano, internazionale.

Ma ci sarà spazio anche per balli di gruppo, latino americano e molto altro.

Michele Bove, con vent’anni di esperienza come batterista e cantante in varie orchestre musicali, nel 1984 fece il suo tour estivo con il grande Fausto Leali. Dal 1991 al 2003 ha collaborato come batterista e cantante nel’orchestra Marea Group e dal 2003 al 2005 ha collaborato con l’orchestra Barri.

Lo spettacolo di sabato sera al Polaris inizierà alle 21. Ingresso 10 euro.