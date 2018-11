L’Osteria Pomiroeu di Seregno compie 25 anni. Proprio in occasione di questo importante anniversario, giovedì 15 novembre sindaco e assessore allo sviluppo economico consegneranno una targa al ristorante.

Venticinque anni di storia, impegno, passione e buoni piatti. Venticinque anni di successi tra cui l’ultimo, arrivato pochi mesi fa, della riconferma della stella della guida Michelin (QI L’ARTICOLO DEDICATO) per lo chef Giancarlo Morelli e il suo staff.

Proprio in occasione di questo importante anniversario, giovedì 15 novembre, il Sindaco di Seregno Alberto Rossi e l’Assessore allo Sviluppo economico, politiche produttive e del lavoro Ivana Mariani consegneranno una targa all’Osteria Pomiroeu, come riconoscimento e ricordo dei 25 anni di attività.

Una lunga storia

Il Pomiroeu è molto più di un semplice ristorante e vale la pena ripercorrere in breve la sua storia. A partire dal significato della parola Pomiroeu che in dialetto vuol dire pometo,

la parte di Seregno un tempo nota per la ricchezza delle coltivazioni di mele.

Da questo legame con la terra e con la tradizione è nato, venticinque anni fa, in un’antica osteria attiva fin dal 1850, il ristorante Pomiroeu. E’ il 1993 quando l’osteria “svolta” iniziando quell’attività che la porterà nel corso degli anni a conquistare pubblico e riconoscimenti. Le persone, gli ambienti sono cambiati da allora, ma il piacere della buona cucina, quello no. Alla guida del ristorante c’era e c’è anche oggi Giancarlo Morelli, noto chef del panorama nazionale, cresciuto assieme al suo ristorante seregnese.

Gli altri locali

Nato a Bergamo da sempre Morelli basa la sua cucina sull’attenzione e la cura alla ricerca della materia prima, all’estrazione pura del gusto, agli equilibri sorprendenti e calibrati. Ha costruito la sua filosofia intorno al concetto di cucina sana, buona e soprattutto etica. Ha due locali anche a Milano: l’elegante ristorante Morelli, che gode di uno spettacolare chef table provenzale con vista sulla cucina, e l’informale Bulk Mixology Food & Bar, luogo in continuo fermento dove assaggiare, in tranquillità, alcuni semplici piatti