Le slot machine a Desio dovranno rimanere spente per sei ore al giorno. Lo stabilisce un’ordinanza emanata dal sindaco Roberto Corti. “Siamo stati uno dei precursori in materia di lotta al gioco d’azzardo – sottolinea il primo cittadino – Continuiamo una battaglia iniziata sette anni fa”.

Un giro di affari da 18 milioni di euro

Il giro di affari delle slot machine a Desio si aggira intorno ai 18 milioni di euro secondo i dati sulle giocate registrate nel 2016, per una media di 431 euro pro capite. Dato che vede un aumento del 6% rispetto al 2015 delle giocate in città dove alla fine del 2016 erano presenti 148 macchinette.

Slot machine fuori servizio dalle 9.30 alle 11.30, dalle 16 alle 18 e dalle 21 alle 23

Per rispondere a questa emergenza il sindaco Roberto Corti ha firmato un’ordinanza per limitare l’orario delle sale che dovranno spegnere le slot machine per sei ore al giorno: dalle 9.30 alle 11.30, dalle 16 alle 18 dalle 21 alle 23. “Una decisione che nasce alla volontà di lavorare con ancora più convinzione per combattere la piaga sociale della ludopatia, schierandoci in maniera forte e decisa per contrastare il gioco d’azzardo patologico”, spiega il sindaco.

Multe fino a tremila euro per i trasgressori

L’ordinanza è stata firmata ieri, mercoledì, e sono subito partiti i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza e dissuadere l’adozione di comportamenti illeciti nell’ambito dell’uso delle slot machine. Il mancato rispetto delle limitazioni d’orario sarà punito con una sanzione amministrativa da 516 a 3.098 euro.