(in foto il nuovo Comandante Claudio Giacalone)

Lunedì 27 maggio 2019 sarà istituito il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e della Brianza.

Nuovo Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza

Come già annunciato nei giorni scorsi l’ingegnere Claudio Giacalone, Primo Dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, assumerà l’incarico di Comandante provinciale del corpo di Monza e Brianza per un biennio.

Il nuovo incarico dirigenziale a Monza è destinato a creare le condizioni per l’avvio del Comando provinciale dei Vigili del fuoco che si distaccherà dalla competenza del Comando di Milano, di cui la sede di Monza rappresenta la momento uno dei distaccamenti principali.

Giacalone, subito dopo l’insediamento, rivolgerà un saluto al personale dipendente e alle 10 incontrerà la stampa presso la sede di via Cavallotti a Monza.

Breve biografia

Nato a Mazara del Vallo (TP) il 12 maggio 1963, Giacalone ha conseguito nel 1990 la laurea in Ingegneria Civile Trasporti presso l’Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110/110 e lode e nel 2006 la laurea in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente presso l’Università dell’Insubria di Varese. Nel 2007 ha conseguito un Master di primo livello in Gestione integrata di sicurezza, lavoro e ambiente presso l’Università dell’Insubria di Varese.

Nel 1994 è stato assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed ha prestato servizio come funzionario tecnico presso il Comando provinciale di Como fino al 2009, ove è stato responsabile del settore della Prevenzione Incendi.

Ha partecipato agli interventi di soccorso in calamità per il terremoto delle Marche e Umbria (1998), per il terremoto di Salò (2004) e per il terremoto dell’Aquila (2009).

Nominato Primo Dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 2009, ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno dal 2009 al 2011. Successivamente quello di Dirigente Vicario al Comando provinciale di Milano dal 2011 fino al 2017, data in cui ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria fino alla data odierna.