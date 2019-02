Luoghi romantici e misteriosi? L’autore delle “Maldive a un’ora da Milano” sul lago? Il giovane ed estroso filmaker di Lentate, Federico Sambruni, ha realizzato un nuovo mini film per mostrare le bellezze di un borgo tutto da scoprire.

L’autore delle “Maldive a un’ora da Milano” sul nostro lago!

E dove andato è a pescare questo luogo incantato? Ma sul Lario e precisamente sulla sponda Lecchese. Amato di videocamera il buon Federico Sambruni , di Lentate sul Seveso, è salito in sella alla moto e ha mostrato il percorso che si deve compere dal cuore della Brianza (“1 ora da Milano 45 minuti da Seregno” spiega) per essere catapultati in poco tempo in una dimensione davvero speciale. Lui, per dirla tutta, non svela mai il nome della località che invece descrive benissimo con le immagini. Quindi ve lo riveliamo noi. Si tratta della bellissima Lierna.

Il video “lacustre”, caricato lunedì, vanta già quasi 30mila visualizzazioni.

Innamorato delle bellezze lecchesi

Il talentoso Sambruni, evidentemente, si è innamorato davvero delle bellezze del lago. Quello su Lierna infatti è solo l’ennesimo di una serie di video dedicati alla provincia di Lecco.

Davvero magnifico quello realizzato a Natale con protagonista il manzoniano rione lecchese di Pescarenico.

Ma Federico aveva dedicato nel marzo scorso anche un contributo alla sua Brianza, in collaborazione con Konrad il Brianzolo

LO POTETE VEDERE QUI