Macheriese protagonista a Caduta Libera

Macheriese protagonista questa sera (martedì 2 ottobre) a Caduta Libera. Si tratta della giovane Elisabetta Brambilla di 29 anni.

Non perdete la puntata di questa sera di Caduta Libera, programma televisivo italiano a premi in onda dal 4 maggio 2015 su Canale 5, nella fascia preserale, con la conduzione di Gerry Scotti. Tra i protagonisti della serata ci sarà infatti una giovane macheriese, diplomata alle Magistrali.

In onda stasera, martedì

Una chiamata a sorpresa in quanto la giovane aveva fatto richiesta di partecipare al programma due anni fa e fino ad ora non era mai stata contattata. A sorpresa ad agosto è arrivata la telefonata per fare il provino. Che ha fatto a settembre. Nel giro di pochi giorni è stata richiamata per registrare le tre puntate. Due sono già andate in onda la scorsa settimana, la terza stasera. Le emozioni sono state tante anche se Gerry scotti ti mette a tuo agio. Sicuramente l’adrenalina sale quando cadi nella famosa botola.

Il programma

Il meccanismo del gioco prevede delle sfide tra 11 concorrenti (un campione centrale e dieci sfidanti). Il concorrente centrale sceglie di volta in volta, alternando tra un uomo e una donna, un avversario. La sfida avviene con il conduttore che pone domande di cultura generale, formulate come definizioni, in cui sono già visualizzate alcune lettere delle risposte e alle quali bisogna rispondere in 30 secondi, con un numero illimitato di tentativi. Il concorrente centrale ha 3 vite che, laddove non sappia una risposta, gli permettono di passare la domanda all’avversario il quale dovrà necessariamente rispondere.