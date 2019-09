Prosegue al Fuin di Seregno la “Festa popolare Madonna della Campagna” con tanti eventi. Domani, domenica, lo stand del Giornale di Seregno.

Madonna della Campagna, il programma

Nell’area feste di via Cagnola al Fuin di Seregno prosegue la 30esima edizione della “Festa popolare Madonna della Campagna” con numerose iniziative. Oggi (sabato) è in programma “Festivol”, la Notte Bianca delle associazioni sportive e di volontariato con una trentina di stand aperti fino a sera.

La Fiera del bestiame come in campagna

Domani, domenica, la 25esima edizione della “Fiera del bestiame”, un’importante mostra zootecnica per vivere l’atmosfera della campagna di una volta. Un appuntamento molto atteso anche dai bambini per ammirare vari animali. Molto partecipate le serate musicali dei giorni scorsi, in particolare giovedì il concerto live di Fiordaliso.

Inserto speciale sul Giornale di Seregno

In una edizione così importante come quella in corso, alla “Festa popolare Madonna della Campagna” non poteva mancare il Giornale di Seregno che ha pubblicato un inserto speciale di dodici pagine sulla storia e sull’attualità della manifestazione, una fra le più partecipate in Brianza.

Domenica lo stand del nostro Giornale

In via Cagnola lo stand del Giornale di Seregno con la distribuzione gratuita delle nostre pubblicazioni e la possibilità di scattare una foto ricordo gratuita, che verrà pubblicata sul nostro settimanale in edicola da martedì 17 settembre. Vi aspettiamo e buon divertimento.