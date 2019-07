Madonna della Campagna, festa da record. Presentata al Fuin di Seregno la 30esima edizione della festa popolare in programma all’inizio di settembre. Record di eventi e iniziative in due week-end, super ospite Fiordaliso.

Madonna della Campagna da record

Festa popolare della Madonna della Campagna da record per otto giorni a settembre, nel fine settimana dal 6 all’8 e dal 12 al 16. La kermesse, organizzata dall’omonima associazione, si annuncia la più ricca di eventi per festeggiare il 30esimo anniversario. In programma anche la 25esima fiera del bestiame e “Sportivol” con la Notte bianca dello sport e del volontariato.

Tante le novità in cartellone

Tante le novità in cartellone alla Madonna della Campagna. Dallo Street food festival, che si affiancherà alla cucina tipica brianzola, al festival degli Artisti di strada. Fra gli eventi musicali il tributo al re del rock’n’roll, Elvis Presley, con Nicola Congiu e un’orchestra di settanta musicisti per la prima volta su un palco all’aperto. Ospite speciale Fiordaliso ma anche le migliori orchestre italiane per ballare al chiaror delle stelle.

La presentazione al Fuin

La festa popolare è stata presentata giovedì nel tardo pomeriggio presso l’area feste di via Cagnola al Fuin, alla presenza del presidente dell’associazione “Madonna della Campagna”, Felice Beretta, e del direttore artistico Alessandro Rossi che ha spiegato il grande impegno di un centinaio di volontari. In rappresentanza dell’Amministrazione gli assessori ai Quartieri e ai Servizi sociali, rispettivamente William Viganò e Laura Capelli.