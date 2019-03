Malore in Aula a Carate Brianza durante la discussione del bilancio di previsione: l’assessore ai Servizi sociali è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in ospedale.

Si è accasciata ed è stata ricoverata in ospedale

L’assessore ai Servizi sociali Cristina Camesasca, 53 anni, è stata soccorsa ieri sera, martedì, durante la lunga seduta di Consiglio comunale. Erano da poco trascorsa la mezzanotte nella sala di piazza Cesare Battisti quando Camesasca si è accasciata a terra colta da un improvviso malore. L’assessore si era alzata dalla poltrona durante la discussione del conto previsionale forse perché voleva uscire a prendere un po’ d’aria ma pochi secondi dopo è svenuta. Il primo a soccorrerla è stato il collega di Giunta Alessandro Terraneo (Lega) che le sedeva accanto e che ha evitato la caduta.

Immediata è scattata poi la richiesta di intervento al 118 allertato dalla segretaria del Comune. Camesasca – che alle ultime elezioni aveva appoggiato la candidatura di Luca Veggian alla guida della lista civica SiAmo Carate in forza al centrodestra – ha ripreso quasi subito conoscenza in attesa dell’arrivo dei soccorritori della Croce Bianca di Besana. All’origine dello svenimento pare un improvviso calo di pressione probabilmente dovuto allo stress. La seduta era iniziata alle ore 19. L’assessore – nominata lo scorso luglio dal sindaco come delegata ai Servizi sociali – è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice giallo.

La 53enne, che lavora come impiegata, è stata dimessa nella mattinata di oggi – mercoledì – dopo essere stata sottoposta a tutti gli accertamenti e a una Tac che hanno escluso al momento serie complicazioni. Dovrà però osservare un periodo di riposo.