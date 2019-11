Manovre salvavita pediatriche: la Croce Rossa fa tappa a Seregno. Appuntamento lunedì 16 dicembre al Medical Resort. Ingresso libero e gratuito.

Un nuovo appuntamento in Brianza per la prevenzione degli incidenti in età pediatrica. Il personale della Croce Rossa Italiana ha organizzato a Seregno, presso il Medical Resort, un evento formativo in cui verranno fornite le nozioni di base delle manovre salvavita in età pediatrica e quelle per garantire un sonno sicuro dei neonati.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Medical Resort e il Centro Audioprotesico Lombardo, è finalizzato è sensibilizzare genitori e nonni riguardo al tema della sicurezza dei bambini e all’importanza di sapere cosa fare in caso di pericolo.

Coloro che sono interessati potranno dunque partecipare gratuitamente all’incontro, lunedì 16 dicembre alle 20.30. L’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione al numero: 0362245281.

L a locandina: