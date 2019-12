Per lavori di manutenzione agli impianti tecnologici è prevista la chiusura notturna della Galleria di Monza della Strada Statale 36.

Manutenzione nel tunnel di Monza

In particolare, sarà chiuso il tratto in prossimità dell’uscita Monza Centro/quartiere San Fruttuoso:

– Carreggiata Nord direzione Lecco:

dalle ore 22.00 di lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 5.00 di martedì 17 dicembre 2019

– Carreggiata Sud direzione Milano

dalle ore 22.00 di mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 5.00 di giovedì 19 dicembre 2019

I percorsi alternativi si articoleranno lungo la viabilità comunale:

In direzione Lecco: Uscita obbligatoria per Monza Centro/ San Fruttuoso con rientro tramite viale Lombardia seguendo la segnaletica esistente per Lecco.

In direzione Milano: Uscita obbligatoria Monza Centro con rientro in viale Lombardia attraverso la rampa di accesso in direzione Milano.