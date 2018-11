Marcia in rosso contro la violenza sulle donne. Cesano Maderno si è colorata di rosso per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Questa mattina, domenica 25 novembre, da Palazzo Arese Borromeo è partita la prima edizione della Marcia in rosso. I partecipati, decine di uomini e donne di tutte le età, hanno attraversato il centro storico per arrivare agli Orti condivisi di via Campania. E’ qui che è stato piantato un albero di melograno.

Un albero di melograno per celebrare il 25 Novembre

L’albero crescerà e ricorderà a tutti questa prima edizione della Marcia in rosso e l’impegno di Cesano contro la violenza sulle donne. L’evento fa parte del cartellone delle proposte dell’Amministrazione comunale per il 25 Novembre ed è stato organizzato in collaborazione con il comitato “Se non ora quando?” di Cesano e con l’associazione “Coltiviamo Cesano”. In prima linea diversi amministratori comunali.

A Palazzo Arese Borromeo continuano le iniziative

A sostenere il maxi striscione che ha attraversato il centro, in particolare, c’erano le donne della Giunta del sindaco Maurilio Longhin e le donne della maggioranza in Consiglio comunale. Il programma delle iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne riprende tra pochi minuti a Palazzo Arese Borromeo: dalle 15 alle 17.30, tante proposte artistiche diverse per riflettere sul 25 Novembre.