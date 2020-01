Marco Arnemi, un desiano che diverte alla “Prova del cuoco”: da fiorista a comico in tv.

Marco Arnemi, un desiano che diverte alla Prova del cuoco

Classe ‘84, la sua carriera lavorativa è iniziata come fiorista nell’azienda di famiglia. Con un carattere espansivo e giocherellone, ha iniziato a collaborare con agenzie di animazione e a lavorare nei villaggi turistici: “Sono sempre stato bravo a coinvolgere gli ospiti – racconta – E spesso mi veniva detto: “Ti ci vedrei in tv”. Un giorno, mentre lavorava nell’impresa di famiglia, ha servito un cliente molto particolare, un regista emergente che dopo qualche tempo lo ha chiamato per un casting.

E’ il simpatico disturbatore

Un cambio di rotta per il desiano. Dopo aver superato il provino, è stato inserito come attore protagonista nel format “I Cuochi Pasticcioni”, nel ruolo di Ciccio, un cuoco imbranato che porta scompiglio in una tranquilla cucina. Un successo inaspettato per la prima edizione, al punto che le seconda edizione è ora in onda su Sky e digitale terrestre.

Attualmente, invece, è il simpatico disturbatore della “Prova del cuoco”. Il mondo della tv è molto difficile, ma per lui è solo l’inizio: “Mi godo questo momento ma so che c’è tanta competizione. Io sono stato sempre me stesso e questo mi ha portato fortuna”. L’intervista sul Giornale di Desio in edicola

