Massimo Nava è il nuovo segretario del circolo medese del Pd, subentrato ad Alessandro Uccello. Domenica mattina iscritti ed elettori si sono infatti ritrovati per il congresso di circolo, con il fine di rinnovare gli organi di base, ma anche per eleggere i rappresentanti provinciali e regionali.

Alessandro Uccello passa il testimone a Massimo Nava

A livello locale Uccello, segretario uscente, ha ceduto il testimone a Nava, precedentemente assessore alla Cultura e allo Sport della Giunta Caimi. Uccello chiude un mandato durato due anni e mezzo. «L’esperienza elettorale locale ha rappresentato sicuramente la sfida più importante – spiega il segretario uscente – Il susseguirsi di campagne referendarie, elezioni provinciali, regionali e nazionali, unitamente agli impegni ordinari di un segretario, mi hanno portato ad oggi, un po’ affaticato e “logorato” dall’impegno che ho sempre cercato di onorare al meglio. Per questi motivi non ho dato la disponibilità a ricoprire nuovamente l’incarico di segretario, ma ho dato piena disponibilità per contribuire alla nuova segreteria come membro attivo del nuovo coordinamento».

“Sarò l’allenatore di questo nuovo team”

Così i democratici medesi hanno eletto il nuovo segretario, che nel discorso di candidatura ha sottolineato come per lui sia fondamentale «il gioco di squadra e il collaborare. Ho un’idea ben precisa di come voglio impersonare il ruolo e lavorare per il Partito: voglio essere un po’ l’allenatore di questo nuovo team».