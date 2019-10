Sono due alunne di Carate Brianza le più brave d’Italia in matematica.

Entrambe studiano al Romagnosi di Carate

Le due studentesse dell’istituto comprensivo statale Gian Domenico Romagnosi di Carate Brianza hanno portato in Brianza due medaglie d’oro nelle rispettive categorie.

Il verdetto è arrivato lo scorso fine settimana a Cervia, dove si è disputato l’ultimo atto delle finali individuali della ventesima edizione del «Kangourou della matematica», la gara nazionale organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano.

Matilde Brenna, 11 anni, che ha concluso lo scorso giugno il percorso della scuola primaria al plesso di via Mazzini, ha vinto la finalissima nella categoria «Ecolier», riservata agli studenti di quarta e quinta elementare. Mentre Rebecca Dell’Orto, (due volte campionessa italiana nel 2016 e nel 2017, ndr) che frequenta le scuole medie statali al plesso «Dante Alighieri» in via General Cantore, ha sbaragliato i 47 migliori d’Italia nella categoria «Benjamin».

Matilde, figlia dell’ex assessore ai Lavori pubblici – l’ingegner Tommaso Brenna – ha concluso le prove davanti a Marco Gianelle dell’istituto Figlie del Sacro Cuore di Trento e Alessandro Meles dell’istituto comprensivo di Codogno (Lodi). Erano 41 i finalisti della categoria Ecolier.

Rebecca invece ha battuto sul tempo gli agguerriti avversari nella categoria Benjamin dove erano impegnati i 47 migliori studenti d’Italia. Nella prova finale infatti i primi tre ragazzi sul podio hanno completato i test senza nemmeno un errore. A fare la differenza è stato il tempo di esecuzione risoluzione dove la giovane studentessa del Romagnosi di Carate non ha avuto eguali portando a Carate Brianza la medaglia d’oro e il titolo di campionessa nazionale. Secondo posto per Matteo Oldani (Istituto Carlo Fontana di Magenta) e terzo per Lorenzo Segoloni (istituto comprensivo Rovani di Sesto San Giovanni).

Una bella soddisfazione per le due studentesse ma anche per le docenti e il dirigente scolatsico professor Andrea Calvaresi.

