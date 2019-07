Matrimonio con picchetto a Carate Brianza per il sì di un carabiniere scelto in servizio alla caserma cittadina.

Il matrimonio celebrato ad Agliate

Davvero una inusuale e meravigliosa cornice ad Agliate, con il picchetto d’onore dei colleghi d’Arma per il matrimonio del carabiniere scelto Francesco Talarico. Il militare 31enne è convolato a nozze nella millenaria basilica romanica dedicata ai Santi Pietro e Paolo con Maria Chiara Guanziroli, 29 anni, impiegata nel settore delle risorse umane in un’azienda di Nova Milanese.

Per i giovani due sposi il fascino del matrimonio in divisa che ha arricchito «il giorno più bello» con il senso di appartenenza all’Arma. Presenti al matrimonio i colleghi del militare trentunenne e il comandante, luogotenente Salvatore Vetrugno.

Foto, sirena e applausi all’uscita dalla chiesa al termine della cerimonia. Francesco e Maria Chiara hanno poi proseguito la festa con il ricevimento per famigliari e amici a Villa Lattuada, ottocentesca dimora con le sembianze d’un maestoso castello gotico a Casatenovo. Lunedì la partenza per la luna di miele: un tour negli Stati Uniti al quale seguirà qualche giorno di relax al mare nelle acque cristalline di Antigua, perla dei Caraibi.

Alla coppia le congratulazioni e gli auguri di tanta felicità da parte della redazione.

TORNA ALLA HOME.