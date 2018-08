Matrimonio in Puglia, sabato scorso, per il sindaco di Giussano.

Fiori d’arancio

Il sindaco 34 anni, è convolato a nozze il 4 agosto, con Caterina Viscanti, 28 anni, nativa di Bari, ma residente nel Milanese, dove lavora per una casa editrice. Le nozze sono state celebrate nella bellissima cattedrale di Altamura – città d’origine della sposa. A seguire un grande rinfresco per gli invitati in una masseria del posto. Hanno partecipato ai festeggiamenti, alcuni parenti e amici del sindaco, giunti ad Altamura nei giorni scorsi proprio da Giussano.

