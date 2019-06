Matteo Salvini oggi a Montevecchia, nella Brianza lecchese, ha unito in matrimonio civile Igor De Biasio di Biassono e Valeria Locati di Arcore.

Matteo Salvini sposa Igor De Biasio

La collina di Montevecchia, nel cuore della Brianza lecchese, è lo splendido scenario che ha fatto da cornice al matrimonio tra Igor De Biasio, classe 1977, consigliere di amministrazione della Rai e l’arcorese Valeria Locati, classe 1982, in splendido abito bianco.

A celebrare le nozze, davanti all’ufficiale di anagrafe del Comune di Montevecchia, è stato nientemeno che il leader della Lega Matteo Salvini che domenica dovrebbe tornare non lontano da qui precisamente a Cantù, per partecipare alla festa della Lega con la fidanzata Francesca Verdini.

Fra gli invitati Marcello Foa

Igor De Biasio, figlio dell’ex borgomastro di Biassono Angelo De Biasio, a sua volta consigliere comunale della Lega in passato, è molto noto in Brianza per la sua militanza politica nella Lgea, una notorietà aumentata con l’ingresso nel Cda della Rai. Al suo matrimonio era Marcello Foa, presidente della Rai. Invitati, tra gli altri, il segretario federale della Lega e onorevole Paolo Grimoldi, e gli onorevoli Giulio Centemero e Massimiliano Capitanio, pure loro militanti brianzoli della Lega da lungo tempo e amici di Igor De Biasio.

TORNA ALLA HOME