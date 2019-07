Maturità, le foto degli studenti migliori saranno pubblicate sul Giornale di Seregno e di Desio. Inviatecele!

Terminati gli esami di maturità nelle scuole superiori del nostro territorio, è tempo di pubblicare le foto degli studenti che si sono distinti. Anche quest’anno il Giornale di Seregno e il Giornale di Desio offrono la possibilità agli studenti promossi con la votazione pari o superiore a 90 di vedere pubblicata LA PROPRIA FOTOGRAFIA. La foto dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: redazione@giornalediseregno.it oppure redazione@giornaledidesio.it oppure dovrà essere consegnata direttamente in redazione a Seregno in via Appiani 43, specificando oltre al voto, nome e cognome e scuola frequentata. Risultati e fotografie saranno pubblicati sul numero del Giornale di Seregno e del Giornale di Desio di martedì 16 luglio.