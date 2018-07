Sono partiti questa mattina i lavori di abbattimento dell’ex Eden. Un intervento che terminerà entro questo fine settimana.

Ruspe all’opera

Dopo l’intervento dei tecnici di una settimana fa per risolvere il problema della tensione, ora il sogno di molti medesi di non vedere più la fatiscente costruzione è divenuto realtà. L’ex Eden, vecchio albergo situato in Corso Matteotti sarà abbattuto entro questa domenica. Le ruspe hanno iniziato l’abbattimento questa mattina, dopo che in questi giorni è stata messa in sicurezza l’area e dopo aver ridefinito la viabilità della zona, estremamente trafficata.

Ora la riqualificazione

L’area, di mila metri quadrati, sarà quindi riqualificata. “A beneficiarne sarà tutto il centro cittadino – assicura il sindaco Luca Santambrogio – per tutti i medesi ormai era un cruccio vedere l’edificio in quello stato”. L’intervento, fortemente voluto dall’ex Amministrazione, è stato portato a termine con la conclusione di tutte le procedure necessarie al via dei lavori da parte della nuova Amministrazione. Ora nell’area sorgeranno attività commerciali, verde, parcheggi e spazi residenziali.