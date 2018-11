Medaglie ai caduti nel centenario della Grande guerra. Sul Giornale di Desio in edicola oggi, martedì 20 novembre, un ampio servizio dedicato alla cerimonia a Varedo e la testimonianza dell’alpino Luigi Boffi

Medaglie ai caduti

Un omaggio ai caduti varedesi nel centenario della fine della Grande Guerra. Venerdì sera sul palco del cine teatro “Ideal” non sono mancate le emozioni. Prima con lo spettacolo teatrale “Relitti di un naufragio” ispirato proprio alla prima guerra mondiale e incentrato sull’assurdità e il cinismo di tutte le guerre, capaci solo di portare dolore, miseria e spezzare tante giovani vite.

La cerimonia di consegna

Al termine della rappresentazione la cerimonia di consegna ai familiari dei caduti varedesi delle medaglie coniate in memoria del loro sacrificio.

Da Varedo partirono per il fronte cinquanta giovani, i loro nomi sono stati ricordati dall’assessore ai Servizi culturali Cristina Tau che ha chiamato sul palco i familiari di una decina di caduti – quelli che gli uffici comunali sono riusciti a rintracciare – per consegnare il riconoscimento.

Sul Giornale di Desio in edicola, un ampio servizio dedicato alla cerimonia e tutti i nomi dei soldati che partirono per il fronte