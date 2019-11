Mercatini di Natale 2019 in Brianza: dove e quando visitarli. Anche quest’anno tanti appuntamenti su tutto il territorio provinciale e anche tanti eventi adatti ai bambini.

La magia del Natale inizia ad essere nell’aria. E con essa la voglia di andare a caccia di mercatini dove poter acquistare piccoli pensieri o assaggiare specialità eno-gastronomiche o semplicemente per poter partecipare ad uno dei tantissimi eventi per grandi e bambini in programma fino a gennaio.

Sono infatti diversi gli appuntamenti già fissati in calendario, soprattutto per i più piccini, ma tanti altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni. Vi raccomandiamo quindi di visitare questa pagina spesso per scoprire se ci sono nuovi eventi in programma nella vostra zona.

Meda

Anche quest’anno Meda si tinge ancor di più nel periodo natalizio di colori ed occasioni di socializzazione per aumentare sempre di più i momenti di incontro reali e vivere la città. Tanti appuntamenti, diversi tra loro per tipologia ed ambientazioni, dove ognuno può trovare un qualcosa di sicuro interesse, ma tutti di qualità.

Ritorna, sulla scorta del grande successo degli ultimi due anni la pista di pattinaggio in piazza Municipio. Un Momento Particolare sarà l’esibizione, domenica 15/12 del gruppo “Ice Cheerleader Team”.

Il Villaggio di Babbo Natale, per i più piccini, verrà allestito, con una scenografia ancor più fiabesca, all’interno del Parco di Piazza Cavour. Lì tutti potranno vivere momenti di magia e stupore e lasciare, nella buca delle lettere, la letterina per Babbo Natale

Si inizia domenica 1 dicembre con “Il Magico Natale” di Meda, organizzato con Confcommercio ed i commercianti di Meda. Per le vie tra piazza Municipio e piazza Cavour si snoderanno, a fianco dei negozi aperti e con le vetrine vestite a festa, bancarelle di artigianato ed hobbisti, sapori regionali e laboratori per bambini.

Saranno presenti anche numerose associazioni di volontariato e culturali medesi con i loro gazebo per offrire idee per i regali di Natale, ricordare il loro operato e per incontrare tutti!

Sempre domenica 1 dicembre il parco Beretta Molla ci sarà l’ evento “Pino si fa Bello“: un momento di festa e di incontro per l’accensione dell’albero di Natale e del tradizionale presepe all’aperto.

Il 6/7/8 dicembre, Medasport con la collaborazione dei commercianti di Cavour in Piazza, i ragazzi della BAM e il gruppo Alpini di Meda renderà vivo il parco di Piazza Cavour con l’iniziativa “Natale in Famiglia”: una tre giorni dedicata a tutte le famiglie con proposte d’insieme per ogni età e gastronomiche.

Molti saranno gli appuntamenti musicali; due su tutti: Concerto dei Monday Gospel il 14 dicembre presso il Santuario e il “Concerto di Natale per Meda” in Chiesa Santa Maria Nascente.

Domenica 22 dicembre alle ore 21 per la prima volta le due bande cittadine ed i quattro cori presenti in città, suoneranno insieme per offrire a tutti una serata all’insegna dei classici brani natalizi con qualche sorpresa in più.

Cesano Maderno

Cesano apre le porte al periodo natalizio con una serie di spettacoli on ice, eventi e mercatini in piazza Esedra. In particolare segnaliamo questo sabato, 23 novembre, l’apertura della pista di pattinaggio in piazza Esedra, dove il giorno dopo alle 16 si esibiranno dei pattinatori artistici di fama internazionale. L’ingresso è libero e lo spettacolo si replicherà anche il 6 gennaio.

Per quanto riguarda gli eventi questo fine settimana va in scena Nov Street Food, sempre in piazza Esedra, con spettacoli e prodotti eno-gastronomici. Da sabato 30 novembre e a seguire ogni sabato fino a fine dicembre tante bancarelle con hobbisti, artigiani e prodotti tipici, dalle 13 alle 24.

Seregno

Anche a Seregno il Natale 2019 riserva tante occasioni di divertimento per grandi e piccini. Numerose infatti le iniziative promosse da Rete Vivi Seregno, rete d’impresa dei commercianti della città, in collaborazione con Confcommercio.

Vi abbiamo già parlato dell’apertura della Pista di Pattinaggio sul ghiaccio che verrà inaugurata proprio questo sabato, 23 novembre, e resterà a Seregno fino al 19 gennaio.

Ma in città arriverà anche lo Street Shopping, sabato 30 novembre in concomitanza con il Black Week End. In questa occasione i negozianti aderenti esporranno la merce sul perimetro di strada aderente alle proprie vetrine.

L’accensione ufficiale delle luminarie è prevista sabato 7 dicembre quando verrà acceso anche il grande albero in piazza Concordia e la cerimonia sarà accompagnata dal coro degli oratori seregnesi, vin brulè, castagne, biscotti e molto altro.

Concorezzo

Negozi aperti, proposte eno-gastronomiche, tanti giochi per i bambini e attività anche a Concorezzo. Il tutto si concentrerà nella giornata di sabato 24 novembre con l’evento “Anteprima Natale” che animerà la città dalle 10 alle 19. Si tratta sostanzialmente di un evento a cui seguiranno molte altre proposte su cui vi aggiorneremo al più presto.

Sempre a Concorezzo vi segnaliamo “Natale in giallo”, sabato 7 dicembre presso la Biblioteca di Concorezzo. Si tratta di una degustazione letteraria carica di suspencein compagnia degli autori Massimo Bertarelli, Fiorenza Pistocchi e Marco Speciale. Ingresso libero.

Varedo

A Varedo domenica primo dicembre ci sarà al Festa dei Commercianti. Tante bancarelle e la possibilità di acquistare prodotti d’artigianato, creativi e tante prelibatezze dai sapori regionali. La città sarà animata dalle 7.30 alle 19. Previsti anche animazione e spettacoli per i bambini.

Desio

Prima di segnalare le iniziative vi ricordiamo che le luminarie, a Desio, verranno accese venerdì 29 novembre, in occasione del Black Friday.

Per quanto riguarda gli eventi veri e propri domenica 1 dicembre a Villa Tittoni, si terrà il Mercatino degli Hobbisti “Aspettando il Natale” a cura della Contrada Dugana.

Sabato 7 dicembre invece appuntamento da non perdere per i golosi: tutto il giorno in piazza Conciliazione si terrà il Mercatino del Cioccolato. Alle 15, sempre in piazza, è previsto l’arrivo del Presepe a cura del GAD e dalle 15.30 l’apertura della mostra “Presepi d’autore”, ad ingresso libero. Alle 18 nella Casa della Musica di via Lampugnani, sarà trasmessa la diretta della prima della Scala di Milano: la “Tosca” di Giacomo Puccini.

In programma dal 13 al 15 dicembre, sempre in Villa Tittoni, lo Street Food di Natale.

Una due giorni in cui tutti i visitatori potranno assaporare gusto e divertimento in una cornice davvero eccezionale. Tra le specialità che sarà possibile degustare gnocco fritto, pita greca, pizzoccheri, verdure in pastella, pecorino, bagel, sciatt valtellinesi, sushi, chips artigianali, puccia pugliese e tigella modenese.

Non solo cibo ma anche tanto divertimento. Nel corso del weekend sono in programma anche spettacoli, eventi musicali, mercatini e l’allestimento di un mini Luna Park.

Sovico

A Sovico domenica 1 dicembre è in programma, per tutta la giornata, la 15esima edizione di “Aspettando il Natale”. L’associazione Commercianti e Servizi propone tante possibilità di divertimento tra cui: attrazioni per i bambini, mercatino di Natale (Hobby e Sapori), spettacolo mangiafuoco, baby dance natalizia e karaoke. Ci sarà inoltre il trenino natalizio (alle ore 15) e la sfilata dei Babbo Natale Motociclisti (alle 11).

Monza

Si terrà domani, venerdì 22 novembre, a Monza la presentazione del fitto calendario di iniziative previste per il Natale 2019 in città. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI