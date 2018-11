Mercatini del Trentino oggi, domenica 11 novembre, in piazza Vittorio Veneto a Seregno per scoprire i prodotti tipici della enogastronomia e dell’artigianato locale. L’iniziativa è promossa da “ViviSeregno”.

In piazza le casette di un villaggio alpino

In piazza Vittorio Veneto sono allestite una dozzina di casette in legno come un villaggio alpino per scoprire e acquistare i prodotti tipici della enogastronomia e dell’artigianato locale. Uno stand è interamente dedicato alla promozione turistica della Val di Fiemme.

“Curiosando” per gli appassionati di hobbistica

Nel corso della giornata è prevista anche “Curiosando”, rivolta agli appassionati di hobbistica e dell’artigianato. L’iniziativa “Trentino in piazza” è ormai una fortunata tradizione a Seregno ed è promossa dalla rete d’impresa “ViviSeregno”.

Il brindisi con il presidente di ViviSeregno

Venerdì scorso, a mezzogiorno, nel primo dei tre giorni di esposizione in piazza Vittorio Veneto il brindisi alla presenza di Ivana Mariani, assessore alle Politiche produttive, e Dario Nobili, presidente dell’associazione “ViviSeregno” alla quale aderiscono numerosi esercizi commerciali del centro storico.