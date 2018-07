Mercoledì in centro a Desio, prosegue la stagione estiva di “Desio dal Vivo”. Il prossimo mercoledì, l’11 luglio, sarà dedicato ai motori. L’asse centrale della città, via Garibaldi/piazza Conciliazione/corso Italia diventerà un’unica area espositiva per moto e Vespe.

Prevista anche un’area bambini

In largo Volontari del Sangue sarà presente il “Temporary shop & food” con birre artigianali e prodotti del territorio e lo show cooking “BBB Burger beer & blues” di Angelo Gallucci, conosciuto come Chef Gallo, e in via Garibaldi, infine, ci sarà un’area bambini con giochi in legno di una volta e animazione.

Musica dal vivo lungo la zona pedonale

Poi musica dal vivo lungo tutta la zona pedonale, un’area di un chilometro dall’incrocio tra corso Garibaldi e via Manzoni a quello tra corso Italia e via fratelli Cervi. E naturalmente la possibilità di fare shopping “notturno”.