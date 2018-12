Merenda benefica per aiutare i bambini. E’ la bella iniziativa lanciata da Carlo Tobia del “Jolly Pub” di Meda.

Merenda benefica nel mese di dicembre

Nel mese di dicembre la merenda ha il sapore della solidarietà al «Jolly Pub». Il titolare del locale di via Santi Aimo e Vermondo, infatti, ha lanciato una bella iniziativa per aiutare i bambini in difficoltà. «Dalle 15.30 alle 18.30 il Jolly Pub apre le porte a mamme e bambini per un caffè e una merenda – spiega – Si chiede solo un piccolo contributo, un’offerta libera, che verrà messa all’interno di un salvadanaio ermetico».

La notte di Natale si scoprirà quanto raccolto

E la notte della Vigilia di Natale “lo apriremo insieme e vedremo quanto è stato raccolto. L’intera cifra sarà devoluta a un Ente o un’associazione che aiuta i bambini con problemi o in difficoltà. Sceglieremo insieme quale, l’importante è che sia finalizzata ad aiutare i più piccoli”, conclude Tobia.