“Non c’è tregua per il Mediterraneo che anche in questi giorni continuerà a fare i conti con nuove ondate di maltempo di stampo autunnale “ – A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge – “Il canale di bassa pressione dall’Atlantico rimane sempre aperto; due perturbazioni raggiungeranno l’Italia e insisteranno per qualche giorno.

Meteo ponte Ognissanti



La prima perturbazione porterà altre piogge al Nord Ovest ed Isole Maggiori per poi estendersi a gran parte del Centro Nord, Campania e Calabria. Oggi il maltempo si intensificherà ed interesserà gran parte delle nostre regioni con piogge e temporali localmente di forte intensità. Nuove nevicate sono attese a partire dai 1400/1700m ma con limite in rialzo fin sopra i 2000m. “La perturbazione- proseguono da 3bmeteo – non sarà forte come quella precedente seppur porterà fenomeni a tratti intensi, in particolare su Liguria di Levante, Emilia Romagna, Triveneto, regioni tirreniche e Sicilia ( rischio nubifragi sull’Isola ).”

Tendenza week-end

Domani, venerdì 2 novembre, arriverà la seconda perturbazione; ci attende una giornata molto instabile specie al Centro Nord ed Isole Maggiori con piogge e temporali sparsi . Nel fine settimana le piogge si concentreranno soprattutto su Nord Ovest, Sardegna e Sicilia, altrove il tempo sarà più asciutto ma non del tutto soleggiato. Le temperature, stante i venti meridionali, aumenteranno di qualche grado portandosi su valori miti soprattutto al Centro Sud; per ora non si intravedono ondate di freddo neppure sul lungo termine, ma anzi temperature spesso sopra media– concludono da 3bmeteo.