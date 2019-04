Mettiamoci in mostra: a Desio una mostra per abbattere le barriere. L’esposizione sarà visibile al pubblico il 15 maggio dalle 17 alle 19.

Le emozioni, quelle più difficili da accogliere, possono essere usate per creare, non solo per distruggere. Con questo spirito è nata l’idea di far “lavorare” i ragazzi dell’ambito di Desio in un progetto creativo e davvero unico. Lo si potrà ammirare il prossimo 15 maggio, dalle 17 alle 19, presso la Biblioteca civica di Desio nell’esposizione “Mettiamoci in-mostra”.

Il progetto

Si tratta del lavoro di ragazzi che, sostenuti da figure professionali socio-sanitarie, hanno scelto di comunicare con il linguaggio dell’arte attraverso opere che vogliono abbattere le barriere del tempo, dello spazio, del giudizio. Per celebrare la conclusione del progetto Gruppi Espressivi è stata ideata una serata ad hoc, promossa dal Consorzio Desio – Brianza.

L’arte come ritratto delle emozioni

Il metodo del Caviardage e il lavoro con le arti plastiche, in particolare con la scultura, hanno reso possibile far dialogare spontaneamente il mondo interno e il mondo esterno di ognuno dei ragazzi del gruppo, facendo sperimentare loro la gioia del fare.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Desio, è promossa dal Servizio Minori d’ambito del Consorzio Desio-Brianza a favore di adolescenti e preadolescenti della zona. Una mostra composta da testi rivisti, trasformati e da una piccola installazione di tulipani ad indicare che le emozioni, anche quelle più difficili da accogliere, possono essere usate per creare, non solo per distruggere.

L’arte in questo contesto ci svela che la realtà non è immodificabile, che le distanze si possono accorciare e che incontrare l’altro diventa un’occasione per scoprire qualcosa in più di sé. Così le parole, che troppo spesso irrigidiscono il reale, si trasformano in creazioni artistiche che veicolano nuovi significati, nuovi sguardi.