Michele Spotti torna nella sua scuola

Venerdì 5 aprile, alle 18, nell’auditorium dell’istituto di istruzione superiore di via Calabria, il cesanese Michele Spotti, giovane direttore d’orchestra di fama internazionale, tornerà alla scuola dove si è formato, il Versari di Cesano Maderno, per parlare di musica classica e presentare il suo percorso di studio e lavoro, tra grande pazienza, sacrificio e dedizione. Diplomato al conservatorio Verdi di Milano in violino e direzione d’orchestra, il maestro Spotti ha conseguito un master di specialistica all’Haute école de musique di Ginevra in direzione d’orchestra

Tutta la cittadinanza è invitata. Pensate che la musica classica, l’opera lirica e la musica da camera siano roba da vecchi? Siete tra coloro che ignorano il genere “classica” persino sulle liste di scelta di Spotify? Allora questo incontro è proprio per voi. Michele Spotti, giovane direttore d’orchestra cesanese spiegherà quanto possa essere interessante per persone giovani questo genere di musica che ha segnato la storia del nostro Paese, dandogli in passato e ancora oggi grande lustro.