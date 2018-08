Un finanziamento di 3.250.000 euro, approvato dalla Giunta regionale, per riqualificare la strada provinciale ex SS35 dei Giovi – Milano-Meda.

Milano-Meda: oltre 3 milioni di euro per riqualificare ponti e strade

Sono oltre 3 i milioni di euro messi a disposizione per riqualificare ponti e strade della Milano-Meda. Lo ha annunciato l’assessore alle Infrastrutture di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, spiegando nel dettaglio che “1.450.000 euro sono destinati a interventi per il consolidamento di 4 ponti. Mentre 1.800.000 euro serviranno a lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, compresi gli interventi su ulteriori ponti, che saranno individuati dall’ente gestore e proprietario della strada, Provincia di Monza, nell’ambito di un programma di riqualificazione da definirsi con Regione Lombardia”.

Misure preventive su una strada altamente trafficata

“La Milano-Meda – ha dichiarato Terzi – è caratterizzata da flussi di traffico molto rilevanti anche perché attraversa uno dei territori più densamente abitati d’Italia. Doveroso mettere in campo misure preventive volte a tutelare l’incolumità dei cittadini e a garantire la circolazione”.

Dove avverranno i lavori

I ponti oggetto di ristrutturazione sono collocati alle progressive chilometriche 138+913, 139+318, 140+228 e 142+974. Annunciata anche la partenza dei lavori, entro la fine del 2019. Cantieri che andranno a concludersi nel 2020.

Fondi anche per la rete viaria monzese

Ai 3.250.000 euro si aggiungono i 3.889.000 euro stanziati dalla Regione con il Patto per la Lombardia a favore della rete viaria monzese e destinati alla riqualificazione della SP60 “Monzese” ed alla SP13 “Monza- Melzo”, anch’esse strade caratterizzate da importanti livelli di traffico e pertanto strategiche per il territorio.