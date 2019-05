Settimana prossima attenzione alle chiusure. Disagi per chi percorre l’arteria lunedì e mercoledì per la chiusura di un ramo di svincolo per lavori.

Chiusure in Milano Meda

Attenzione alle chiusure lunedì e mercoledì prossimo sulla Milano Meda. A causa di alcuni lavori di manutenzione previsti nel tratto di raccordo tra la A52 e la SP45 sono previsti disagi per gli automobilisti.

In particolare lunedì 20 maggio, dalle ore 12 alle ore 14, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione SP35/Raccordo A52/SP46 in entrata dal Meda in carreggiata Nord (direzione A8-Laghi).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo proveniente da Milano.

La stessa chiusura con gli stessi orari sarà replicata in data mercoledì 22 maggio.