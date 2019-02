Mimmo Lucano a Monza: visita rinviata. La serata “La Brianza che accoglie”, con ospite il sindaco di Riace, è stata rinviata a data da destinarsi.

Mimmo Lucano a Monza stasera non ci sarà

“A causa di motivi personali, Mimmo Lucano non potrà essere a Monza. Sono state posticipate a data da destinarsi, dunque, tutte le iniziative del sindaco di Riace previste in Brianza nella giornata di giovedì 14 febbraio”. Recita così lo stringato comunicato diffuso ieri sera dagli organizzatori delle iniziative che oggi, giovedì 14 febbraio, avrebbero dovuto vedere protagonista l’ex sindaco di Riace in tre diversi momenti a Monza. Lucano avrebbe inizialmente fatto tappa, per un saluto, alle classi quarte e quinte dell’istituto scolastico superiore Mosè Bianchi di Monza, per poi essere ospite della Scuola di Formazione Politica Alisei della Camera del Lavoro”.

Tutto è stato posticipato a data da destinarsi

Posticipata, naturalmente, anche l’iniziativa pubblica delle 21, organizzata dalla rete delle associazioni de “La Brianza che accoglie”, prevista al Teatro Binario 7, sempre in città.

“Siamo molto dispiaciuti per questo impedimento, siamo certi che troveremo un’altra occasione di incontro in Brianza” precisano gli organizzatori. Probabilmente questo forfait susciterà altre polemiche, come del resto tante polemiche erano state divampate con l’annuncio dell’arrivo del sindaco simbolo di accoglienza, il cui arrivo a Monza era stato contestato da Forza Nuova e Fratelli d’Italia.