Giovedì 19 luglio la quarta tappa del concorso Miss Italia Lombardia per l’elezione di Miss Bellezza Rocchetta Lombardia 2018 arriva a Carate Brianza. Appuntamento al Polaris di Carate Brianza.

MIss Bellezza Rocchetta si elegge al Polaris di Carate

Una nuova Miss sta per essere eletta in Brianza. Si tratta di Miss Bellezza Rocchetta 2018 che verrà scelta giovedì 19 luglio al Polaris di Carate Brianza.

Egidio Motta Titolare del Polaris Studios come promesso ospiterà il secondo appuntamento di Miss Italia per la stagione 2018. Saranno oltre 25 le ragazze che si contenderanno il titolo che darà l’opportunità alla vincitrice di volare direttamente alle fasi nazionali.

La giornata sarà caratterizzata dai casting, le prove per lo spettacolo, i corsi di portamento e lo shooting fotografico che permetterà al pubblico del web di conoscere le miss. Nel corso della serata, intorno alle 21, sfilate, gare ed esibizioni varie all’insegna della moda, dello spettacolo e della bellezza. Per arrivare poi, al termine dello show, all’elezione della miss 2018.

Madrina della serata sarà Federica Negri che, vincitrice della scorsa edizione, oggi sta lavorando come influencer e modella.