Il quarto titolo regionale di Miss Italia Lombardia è stato assegnato, ieri sera giovedì 19 luglio al Polaris Studios di Carate. Il sindaco Luca Veggian ha incoronato Miss Bellezza Rocchetta 2018.

Miss Italia di scena al Polaris

Per il secondo anno consecutivo il Polaris Studios di Carate ha ospitato la finale regionale di Miss Italia nella splendida terrazza del locale di Egidio Motta. La serata condotta e organizzata da Alessandra Riva, agente regionale del concorso Miss Italia, ha incoronato Emma Reina, 18anni, di Bergamo. E’ stato il sindaco a consegnarle la fascia di Miss Bellezza Rocchetta Lombardia. Amante della danza classica, piena di sogni e passioni, Emma ha iniziato la sua strada all’interno di Miss Italia nella prima selezione del 2018 Miss Valseriana vincendo la fascia di Miss Prima Selezione. Incoronata da Federica Negri, detentrice del titolo 2017, la 18enne bergamasca ha poi ricevuto la fascia di Miss Bellezza Rocchetta dal sindaco di Carate, mentre il gioiello invece le è stato omaggiato dalla gioielleria Miluna Strippoli Maurizio di Monza. Seconda classificata Silvia Surini, 22 anni, di Rogno (BG) e terza Alessia Gozio 19 anni di Gussago (Brescia).

Erano 23 le ragazze della Lombardia in gara, che hanno partecipato per vincere il titolo regionale che ha dato l’opportunità alla vincitrice di volare direttamente alle fasi nazionali. In giuria anche Martina Motta, la bella albiatese, vincitrice della fascia di Miss Lombardia 2016.