Miss Italia, bellezze in passerella. Si è svolta un’altra tappa del concorso Miss Italia, per l’elezione di Miss Fanunka Beach Bar che passa alle Finali Regionali della Lombardia con le prime quattro classificate.

Moda, spettacolo e bellezza con le Miss

Abiti da sera, sfilate, gare ed esibizioni varie: le aspiranti Miss hanno affrontato tutto questo in una serata all’insegna della moda, spettacolo e bellezza in una delle ultime opportunità per le ragazze di accedere alle finali regionali. Le ragazze si sono trovate nel pomeriggio per partecipare al casting e provare a far parte delle già idonee aspiranti miss che sono arrivate poco più tardi.

Subito dopo le prove per le ragazze si sono cimentate nel corso di portamento, ormai diventato un must del tour 2018 per Miss Italia Lombardia. Il corso ha lo scopo di poter infondere più sicurezza alle aspiranti Miss in vista dello spettacolo della sera.

La giuria e le aspiranti Miss

Miss Fanunka 2017 Federica Negri ha preso posto in giuria e ha anche incoronato a fine serata la nuova Miss Fanunka Beach Bar. Federica Negri prefinalista nazionale 2017 di Castelveccana (VA), dopo aver fatto l’esperienza del concorso sta lavorando come influencer, modella. Tanti i lavori di visibilità ottenuti in questo ultimo periodo. Da ombrellina al Mugello a modella per campagne pubblicitarie. Madrine della serata, a sostenere le ragazze in uno degli ultimi appuntamenti di selezioni Regionali: Denise Cinquini Miss Azzurra 2018, 19 anni, di Borgosatollo (BS), Sara Conti Miss Miluna Codogno 2018, 18 anni, di Albano S. Alessandro (BG), Alessia Consolini Miss Miluna Mascara 2018, 21 anni, Reggio Emilia. Tutte e tre sono in corsa per vincere un titolo Regionale e aggiudicarsi un posto alle pre-finali nazionali. Alessia Gozio la neo eletta Miss Eleganza Lombardia 2018 invece si è guadagnata sabato a San Pellegrino il passaggio alle Pre-Finalista nazionale; lei ha 19 anni ed è di Gussago. Questa la giuria: presidente Aurelio Galletti, oltre a lui Federica Negri, Luca Damiani, Consuelo Baronio, Agostino Baronio e Orietta Bagni. Al termine della selezione sono state premiate sei ragazze, tutte ammesse alle finali regionali.

Queste le Miss che passano alle finali regionali

Ecco i nomi: 1. Miss Fanunka Beach Bar è Alessia Pasetti, di Agnosine (BS), 23 anni, alta 175, ama la danza ed è direttrice di un centro commerciale; 2. Miss Rocchetta Bellezza Giada Perletti, di Telgate (BG), 22 anni, alta 172, le piace tenersi in forma andando in palestra, lavorare negli eventi a contatto con la gente e lavora come impiegata; 3.Miss Love’s Nature Equilibra Greta Belloli, 24 anni, alta 190, di Castel Rozzone (BG), è affascinata dall’arte in tutte le sue sfaccettature, e la moda, ha praticato diversi anni danza; 4. Miss quarta classificata Nicole Faccoli, 18 anni di Bozzolo (MN), h 167, è una ballerina, si è esibita in danza classica; 5. Miss Interflora è Chiara Torresani, 24 anni di Manerbio (BS), h 175, lavora come impiegata e ha la passione dei balli latino americani; 6. Miss 6 Classificata è Laura Bevilacqua, 19 anni di Limbiate (MB), h 165, è una ballerina e si è esibita sulle note di Michael Jackson.

Le prossime tappe

Prossime tappe il 2 agosto alle piscine La Palazzina a Miradolo Terme e il 3 agosto a Selvino (BG) dove parte dello spettacolo sarà riservato anche alle minorenni che compiono i 18 anni entro fine agosto 2019, che potranno vincere la fascia di Miss Mascotte. E chi volesse partecipare può iscriversi al concorso contattando: Rial Events di Riva AlessandraRial Events di Riva Alessandra, Mail: miss@rialevents.it – Cell 3315291611; oppure si può consultare il sito internet www.missitalia.it. Per essere protagonista e partecipare al concorso più importante d’Italia.