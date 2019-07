Miss Milano. La bella Francesca Carbone, 24 anni, si è classificata al terzo posto nel concorso alle spalle della vincitrice Sofia Plescia e di Lucia Alagna, entrambe 18enni milanesi.

Una seregnese a Miss Milano

Francesca Carbone, 24enne di Seregno, si è classificata al terzo posto nel concorso. La gara si è svolta nei giorni scorsi in un noto club di Milano come seconda tappa milanese del tour di “Miss Italia”. Per la selezione del principale concorso di bellezza in Italia questa fascia rappresenta un vero prestigio in quanto richiama la capitale della moda.

Ventiquattro le ragazze in passerella

Durante lo spettacolo milanese, al termine del casting, le ventiquattro aspiranti reginette della bellezza hanno affrontato sfilate in abito da sera, gare ed esibizioni varie in una serata all’insegna della moda, dello spettacolo e della bellezza. Madrina dell’importante selezione Chiara Saffioti, 19enne di Lainate.

L’erede di Chiara Saffioti

Nel corso della selezione è stata proprio Chiara Saffioti, fotomodella e appassionata di pallavolo, a cedere la corona che aveva conquistato lo scorso anno. La vincitrice della tappa di Milano, Sofia Plescia, ha così conquistato il passaggio alle pre-finali nazionali di “Miss Italia”. Pochi giorni fa a Triuggio un’altra selezione di “Miss Italia”, guarda la gallery.