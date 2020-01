Mister David mette Vimercate “SottoSopra”. L’Harry Houdini del circo protagonista di uno show di illusionismo, equilibrismo estremo, comicità ed arti circensi.

Prosegue la rassegna Vimercate Sottosopra

Continuano fino al 6 gennaio gli spettacoli della rassegna Vimercate Sottosopra. Festival Internazionale di teatro-circo con artisti da tutto il mondo (Cuba, Argentina, Kenya e Italia, naturalmente) e con un ricco programma di spettacoli gratuiti con le novità più interessanti del circo contemporaneo: dalla giocoleria, all’acrobatica, alla clowneria, all’illusionismo. Oltre agli 11 spettacoli di teatro circo e ai 2 laboratori per bambini che si svolgeranno nel tendone riscaldato in Parco Trotti, sono previste anche 4 animazioni di strada nei centri storici di Vimercate e Oreno. La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate con la direzione artistica dell’Associazione Circo&Dintorni.

Mister David: arriva l’Harry Houdini del circo

Sabato 4 gennaio alle 20.30 sarà la volta del vulcanico Mister David in “Mind the gap… attenti al vuoto” che la stampa definisce l’Harry Houdini del circo. Mister David, virtuoso asso della magia, dell’escapologia e delle arti circensi sovente presente sugli schermi televisivi italiani e non solo: ha rappresentato l’Italia a Bulgaria’s Got Talent e Romania’s Got Talent oltre che all’edizione italiana di Tu si Que Vales con Gerry Scotti e Maria De Filippi. Inoltre ha partecipato con successo ad Italia’s Got Talent, Detto Fatto (RAI 2), “Si può fare” (Rai 1), “I Soliti Ignoti” (Rai Uno) e diversi altri show del piccolo schermo.

Cosa potranno vedere gli spettatori

In scena porta equilibrismo estremo, ma anche illusionismo e giocoleria. Detentore di 2 Guinness World Record, star internazionale, vincitore del prestigioso Campionato del Mondo di Street Magic (ossia l’illusionismo che non ha bisogno di palchi o scenografie, ma può essere proposto anche in strada o nelle piazze) “Masters of Magic” a Saint Vincent nel 2014; Davide Demasi in arte Mister David da vent’anni solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con evasioni da catene e camicia di forza in equilibrio su monocicli di grandi altezze, performance di illusionismo e numeri circensi ed ha effettuato una grande evasione davanti a 10.000 persone in piazza Castello a Torino appeso per i piedi ad una gru ad oltre 30 metri di altezza.

Sabato 4 proporrà al pubblico di Vimercate Sottosopra un florilegio delle sue più spettacolari esibizioni, tra escapologia e manipolazione, tra illusionismo e arti circensi, tra intrattenimento, brivido e divertimento anche per i più giovani.

Tutte e informazioni su www.comune.vimercate.mb.it oppure 039.6659488.