Fontana del Mangia Bagaj: è mistero sulla statua danneggiata. Nelle scorse ore gli agenti dell Polizia locale hanno notato che il volto del bambino nella bocca del drago si è staccato. Cedimento strutturale o atto vandalico?

Fontana del Mangia Bagaj: è mistero sulla statua danneggiata

Non c’è ancora nessuna certezza, se non quella che la piccola statuetta, raffigurante il volto di un bambino, nella bocca del drago della Fontana del “Mangia Bagaj”, in pieno centro a Seregno, è danneggiata.

Ad accorgersi del danno ad uno dei simboli più importanti e sentiti della città, posto in piazza Martiri della Libertà, sono stati gli agenti della Polizia locale di Seregno che ora stanno cercando di capire cosa sia successo. Intanto il frammento della statua è stato recuperato nella vasca superiore della fontana.

Potrebbe trattarsi di un atto vandalico, una pallonata ad esempio o il lancio di un sasso che potrebbe aver centrato in pieno il particolare del monumento. Se così fosse una svolta alle indagini della Polizia locale e dei Carabinieri della locale stazione, potrebbe arrivare dall’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza poste nella zona. Ma potrebbe anche trattarsi di un danno provocato da un cedimento strutturale. Sono in corso indagini.