Monticello Spa riapre dopo l’incendio avvenuto ad inizio mese. A partire da domani, giovedì 31 ottobre, tornerà quindi pienamente fruibile l’area fitness mentre dal giorno successivo sarà di nuovo accessibile la zona Spa. Lo riportano i nostri colleghi del quotidiano online GiornalediLecco.it

“Si tratta di un traguardo importante cui abbiamo lavorato con determinazione per ridurre al minimo il disagio provocato dalla chiusura del Centro” scrivono i gestori del centro su Facebook.

“Desideriamo ringraziare tutti i nostri collaboratori che con abnegazione, professionalità e impegno hanno lavorato per riaprire la struttura nel più breve tempo possibile. Non è stato semplice, ma ci siamo riusciti”.

L’incendio

L’incendio era scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 ottobre scorsi nella struttura in via San Michele a Cortenuova, frazione di Monticello.

Il rogo era partito dalla sala “Calore e tepore”, dove un probabile corto circuito, unito alla presenza di fieno, aveva creato una sorta di mix che aveva finito per far propagare le fiamme con rapidità. Sul posto, intorno alle 23.30 erano intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che avevano lavorato fino a notte inoltrata per avere la meglio sulle fiamme.

Nei giorni successivi, dopo la conta dei danni, erano partiti i lavori di riqualificazione che, in meno di un mese, hanno permesso alla struttura di tornare fruibile a pieno.

