Monumento ai Caduti restituito alla comunità. A Binzago di Cesano Maderno sono finiti i lavori di restauro del monumento ai Caduti della Grande guerra.

Terminato il restauro, “il monumento può tornare in possesso della comunità che l’aveva tanto voluto”. L’annuncio è di Giovanna Mastrotisi, la professionista che in piena estate è stata chiamata dall’associazione Amici di Binzago per far tornare a splendere il monumento ai caduti binzaghesi della Grande guerra inaugurato il 5 ottobre 1924. Questa mattina gli assessori ai Lavori pubblici e alla Cultura, Celestino Oltolini e Silvia Boldrini, e il presidente dell’associazione Amici di Binzago, Gigi Zanini, hanno radunato all’incrocio tra via Conciliazione e via Cavour i rappresentanti delle realtà che dal 2014 collaborano con l’Amministrazione comunale nel «Percorso di Memoria» (le associazioni combattentistiche, l’Anpi, la Tenenza dei carabinieri e il corpo musicale Giuseppe Verdi). “I lavori di restauro – così il vicesindaco Oltolini – sono una tappa fondamentale di questo cammino a ritroso nella memoria per tramandare alle nuove generazioni i nostri valori”. Quindi l’annuncio: “Stiamo lavorando affinché tutti i monumenti dei diversi quartieri vengano riscoperti e vi sia dedicata attenzione. Il prossimo sarà quello di piazza Vittorio Veneto, a Cesano centro”.

La collaborazione tra Amministrazione comunale e Amici di Binzago

Il costo del restauro, sostenuto dall’Amministrazione, è di 30mila euro. Dietro convenzione con il Comune, l’associazione Amici di Binzago ha preso in carico il progetto iniziale del Rotary Club e lo ha portato avanti in tutte le fasi, seguita passo passo dalla Soprintendenza. Da parte sua l’Amministrazione ha seguito gli Amici nell’iter burocratico. Il cantiere verrà smantellato settimana prossima e il monumento sarà inaugurato il prossimo 16 febbraio. Si è trattato di un intervento conservativo, di consolidamento e pulizia con azioni di protezione delle parti in bronzo, di pulitura e rimozione meccanica di depositi più resistenti, di stuccature di elementi lapidei, di consolidamento di manufatti, di ripresa cromatica delle scritte, il cui colore si era indebolito, e di rinforzo strutturale. «È stata una sfida importante per noi – spiega Zanini – di cui sono orgoglioso. E ringrazio l’Amministrazione per la risposta pronta e concreta. Intendiamo proseguire ora con un progetto sulla storia dei ventisei eroi i cui nomi sono incisi sul monumento: conoscere le loro vicende, profondamente legate alla città, e tramandarne ai giovani la memoria».