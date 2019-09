Dori Ghezzi torna nella sua Lentate per ricordare Fabrizio De André e al suo fianco ci sarà anche il cantante Morgan.

Grande attesa per Morgan e Dori Ghezzi

Sarà una serata ricca di emozioni e di sorprese quella di sabato 21 settembre in piazza San Vito, a partire dalle 18.30. “Sono tante le iniziative ludico culturali di successo che l’Amministrazione Ferrari ha organizzato negli ultimi mesi, in centro e nelle frazioni, sapendo di coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Ma questa questa volta la sfida è ancora più grande”, afferma entusiasta l’assessore alla Cultura e agli Eventi Paola Bencini. “In città farà ritorno Dori Ghezzi, nota artista che ha condiviso la sua vita e il suo amore con uno dei più amati poeti-cantautori italiani di tutti i tempi, Fabrizio De André”. “Si prospetta una serata ricca di emozioni – aggiunge il sindaco Laura Ferrari – Sarà un immenso piacere soprattutto per noi lentatesi ritrovarla per poterle esprimere direttamente dal vivo la nostra stima e ammirazione per la sua carriera e la sua tempra di donna e moglie. Stiamo lavorando da luglio a questo evento, da quando con il mio assessore sono stata alla Fondazione De André a illustrare la nostra idea”.

Il commento di Dori Ghezzi

Idea che è stata subito accolta da Dori Ghezzi con entusiasmo. “Nasco e cresco a Lentate nei miei primi anni di vita in una condizione ideale per qualunque bimbo. “La Corte del Valentino”, così veniva definita, era a tutti gli effetti una numerosissima, unica famiglia – dice la cantante – Nasco a Lentate, per destino, nella mia attività musicale. Attività che mi porterà a molti incontri determinanti della mia vita. Fabrizio su tutti. Una creatura che la fortuna mi ha dato la possibilità di amare. Amore che condivido felicemente con chiunque viva sullo stesso pianeta Faber, ed è questo sentimento che ci riporta di nuovo a Lentate per continuare, tutti insieme, a convivere con Fabrizio. Grazie per questa toccante opportunità. Un forte, forte abbraccio a tutti”. Molti i contenuti della serata e non mancheranno nemmeno i colpi di scena: nella storica piazza lentatese, insieme a Dori Ghezzi, sul palco ci sarà Morgan, il monzese noto compositore cantautore fondatore dei Bluvertigo. Sarà lui a interpretare in lingua italiana le canzoni di Fabrizio De André, mentre in dialetto milanese toccherà a “I Saltamartin – El Rock in Lengua Mader”, trio musicale brianzolo composto da Lucia Lella alla voce, Renato Ornaghi alla voce chitarra e Giorgio Camporini alla fisarmonica.