Sabato mattina ad Albiate saranno tumulate le ceneri di Giancarlo Terruzzi, parrucchiere del Loghetto morto in vacanza.

Stroncato da un malore in vacanza

Le ceneri dell’uomo, 73 anni, titolare di uno storico negozio in via Zappelli a Carate Brianza, faranno rientro oggi, giovedì, in serata. Domani, venerdì, nella sua casa in via Donatori di Sangue sarà allestita la camera ardente per dare la possibilità ad amici, clienti e conoscenti di rendergli l’ultimo saluto. La cerimonia funebre e la successiva cremazione, come da volontà del Terruzzi, si sono tenute in Sardegna, a porto Rafael dove il parrucchiere era in vacanza da domenica.

Terruzzi è stato colto da un improvviso malore mercoledì mattina dopo un bagno al mare. Uscito dall’acqua si è accasciato senza più riprendere conoscenza. La sconvolgente notizia della morte del parrucchiere, originario di Ponte Albiate, ha lasciato tutti senza parole.