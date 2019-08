Museo Scalvini: da Desio alla Spagna per una mostra, ospitata al Castello di Calonge i San Antoni, in Costa Brava. Il museo Scalvini vanta ormai trent’anni di collaborazione con la Spagna e in particolare in Cataluña e Madrid.

Museo Scalvini: da Desio alla Spagna

La mostra è a cura di Juanjo Gallardo e Cristiano Plicato e resterà aperta fino all’11 settembre. È stata allestita per il costituendo Museo di Arte contemporanea. I pittori invitati, che lasceranno in modo stabile una loro opera al Museo, sono: Cristiano Plicato, Giancarlo Curone, Jean Pierre Stretti, Maria Berna Cecchin, Luigi Profeta, Luigi Franco, Laura Frigerio e Michele Sliepcevich. I testi critici sono stati curati da Malù Lattanzi.

“Gli artisti selezionati sono strabilianti”

“Gli artisti sono stati invitati per la loro qualità artistica e sono strabilianti – ha detto Plicato – Sono stati selezionati da un’attenta e critica giuria”. Nell’ambito dello collaborazione e dello scambio culturale con la Spagna il Museo Scalvini ha poi intenzione di ospitare a Desio la mostra di un artista spagnolo.