Nasce il servizio di consegna gratuita della spesa per donne in gravidanza e neo genitori. L’idea è del gruppo Carrefour ed è attiva anche in Brianza.

Un servizio nato per andare incontro alle esigenze delle donne in gravidanza e alla mancanza di tempo dei neo genitori. E’ quello ideato da Carrefour che, anche in provincia di Monza e Brianza, permette alle future mamme e genitori di bimbi fino a un anno di età di richiedere la consegna gratuita della spesa ordinata online.

I dati Istat sul calo delle nascite in Italia parlano molto chiaramente – spiega il gruppo della Grande Distribuzione in una nota: mai così poche nascite dall’Unità del nostro paese. Le motivazioni e la velocità del declino delle nascite, sono molte e complesse, ma, secondo Carrefour Italia, è necessario che si attivi una vera e propria rete sociale costruita dai Brand che funga da supporto a tutto il paese.

Dove è attivo il servizio

Il servizio di consegna della spesa a domicilio gratuitamente è attivo in 22 comuni della provincia di Monza e Brianza e si inserisce nell’ambito delle azioni “Act for Food”, il programma internazionale che racchiude l’insieme degli impegni e iniziative concrete intraprese da Carrefour a livello locale per incoraggiare i consumatori ad essere più consapevoli, sostenibili e orientati ad una sana e corretta alimentazione.

Ecco i comuni interessati: