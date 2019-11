Nasce la Lega giovani di Meda. Ad annunciarlo il consigliere comunale del Carroccio Matteo Ratti.

“Ci siamo incontrati con Matteo Lando (responsabile Mgp Brianza), per la nascita di un gruppo giovani nella Lega di Meda – spiega Ratti, presente all’incontro con l’altro consigliere comunale leghista Andrea Terraneo – Tommaso Benelli sarà il referente. Abbiamo in programma di fare volantinaggi nelle scuole, aperitivi e incontri per discutere dei problemi che riguardano i giovani nella nostra città”.