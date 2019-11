(in foto un momento dell’accensione dell’albero di Natale in piazza lo scorso anno)

E’ un weekend molto atteso in Brianza. In quasi tutte le località della provincia infatti, questo fine settimana, prende il via ufficialmente la stagione natalizia, ricca di iniziative. LEGGI QUI TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN BRIANZA Ecco le iniziative di Natale a Desio.

Natale a Desio

A Desio iniziative al via oggi in occasione del Black Friday. Si prosegue nei prossimi giorni con i Mercatini di Natale “Aspettando il Natale” in Villa Tittoni… e ancora l’accensione delle luminarie e delle proiezioni natalizie. Tanti eventi per grandi e piccini per vivere la magia del Natale nel cuore della propria città.

Il programma degli eventi

Vediamo quindi nel dettaglio il programma del primo fine settimana che lancia le festività natalizie a Desio:

Venerdì 29 novembre nel tardo pomeriggio, nelle vie del centro accensione delle luminarie natalizie in occasione del Black Friday. A cura dei commercianti desiani con il contributo dell’Amministrazione comunale.

Sabato 30 novembre dalle 10 alle 18.30 in Villa Tittoni Traversi mercatino degli Hobbisti “Aspettando il Natale”. Ingresso libero. A cura della Associazione Contrada Dugana.

Domenica 1° dicembre dalle 10 alle 18.30 in Villa Tittoni Traversi mercatino degli Hobbisti “Aspettando il Natale”.

Ingresso libero. A cura della Contrada Dugana. Alle 18, invece, in piazza Conciliazione e Villa Tittoni accensione delle proiezioni natalizie.

Martedì 3 dicembre, alle 20.30, presso il Circolo Ricreativo di via Marx Proiezione del Film “Wonder”. A cura del Comitato di Quartiere San Giovanni.