Divertimento e gol nella partita benefica fra la selezione di “Seregno Sport Week” e la Nazionale Calcio Tv, mercoledì sera allo stadio “Ferruccio” di Seregno.

Gol e spettacolo con la Nazionale Calcio Tv

Gol, divertimento e spettacolo nella partita benefica “Segniamo Insieme”, disputata mercoledì sera allo stadio “Ferruccio” di Seregno. Si sono affrontate la Nazionale Calcio Tv e una selezione locale di “Seregno Sport Week”, il contenitore sportivo iniziato venerdì sera che si conclude domenica con una cinquantina di eventi in città e si affianca al Pizza Festival Lombardia. Prima della partita sulla pista di atletica la sfilata delle associazioni sportive locali.

Punteggio mai in discussione

Per la cronaca la partita, con una quaterna arbitrale designata da Aia Seregno, non è mai stata in discussione. 6-1 il punteggio a favore della Nazionale Calcio Tv a segno con Baz (doppietta), Gianluca Impastato, Steve Vogogna, Pisani e Ignazio Moser. Per i padroni di casa rete della bandiera di Volonterio. In campo, nel ruolo di portiere, anche il sindaco Alberto Rossi. Nella serata anche i saluti del Gabibbo.

Le voci dei protagonisti

Il ricavato della manifestazione, sponsorizzata da Bkt – azienda multinazionale indiana con business unit in via Lambro – verrà destinato alla Consulta del volontariato. Nelle interviste realizzate da Valentina Gavoni le impressioni a caldo di alcuni dei protagonisti della bella serata di sport e solidarietà, fra cui Moreno Morello inviato di Striscia la Notizia.