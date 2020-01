Nella notte lavori in Statale 36 per sistemare l’asfalto. Primo intervento per porre rimedio alla condizione dell’asfalto ammalorato sulla Valassina, dopo che molti utenti avevano segnalato ammaccature sulle auto e vetri scheggiati.

Nella notte lavori in Statale 36 per sistemare l’asfalto

Nella notte appena trascorsa Anas ha provveduto ad asfaltare un primo tratto di Statale 36, quello compreso tra Carate Brianza e Giussano, caratterizzato dalla presenza di buche e asfalto ammalorato e sgretolato.

Dopo le numerose segnalazioni fatte nelle ultime settimane dagli automobilisti che quotidianamente percorrono la Super, Anas ha predisposto dunque un primo intervento per migliorare la sicurezza, con dei rappezzi nei punti più critici.

L’annuncio nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi era stata Anas stessa a confermarci che entro pochi giorni il personale avrebbe fatto i primi interventi. Interventi che, con tutta probabilità proseguiranno anche nei prossimi giorni su altri tratti di Valassina.

Asfalto rifatto in primavera

Intanto ricordiamo che la società ha in programma per in primavera inoltrata un intervento di rifacimento dell’asfalto sulla Statale che verrà rinnovato in più punti tra Monza e Lecco, in entrambe le direzioni.

LEGGI ANCHE:

Auto colpita da un sasso sulla Statale 36: il finestrino va in frantumi FOTO

Dall’asfalto “proiettili”, paura sulla Statale 36