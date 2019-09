Nella piazza di Cesano arrivano le sedute parlanti di Apa. L’inaugurazione in occasione della festa patronale di Cesano e dei 150 anni del Comune.

Domenica 22 settembre, alle 11, in piazza Monsignor Arrigoni, si terrà l’inaugurazione delle “Sedute collettive” . Sono state realizzate, su disegno dell’architetto binzaghese Franco De Ponti, dalle aziende della sezione locale di Apa Confartigianato presieduta da Paolo Rastellino. “Si tratta di tre panchine, dalle forme ergonomiche, che sottolineano con scritte poste alla base le caratteristiche della città di Cesano Maderno: lavoro, artigianato, arte”, spiega l’ideatore.

Le panche artistiche già presentate al Fuorisalone di Monza

Le speciali panche artistiche erano già state presentate a Monza in occasione dell’ultimo Fuorisalone (nella foto De Ponti e gli artigiani di Apa con il sindaco Maurilio Longhin e l’assessore alla Cultura Silvia Boldrini). Saranno posizionate nella piazza della chiesa parrocchiale di Santo Stefano in occasione della festa patronale di Cesano e delle celebrazioni per i 150 anni del Comune. A seguire lo spettacolo degli sbandieratori di Asti. “Ringrazio Apa e il presidente Rastellino – così l’assessore al Lavoro, il vicesindaco Celestino Oltolini – per la passione che mettono nei loro progetti: questo delle sedute rientra nell’ambizioso percorso di riqualificazione di tutte le panchine del territorio comunale che abbiamo iniziato l’anno scorso e stiamo per completare».